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Бомжа арестовали за реабилитацию нацизма после сушки одежды на Вечном огне

Бомжа арестовали за реабилитацию нацизма после сушки одежды на Вечном огне

Его дело переквалифицировали.Городской суд Миасса Челябинской области избрал меру пресечения мужчине без определенного места жительства, которому предъявлено обвинение в реабилитации нацизма за попытку посушить одежду на мемориале «Вечный огонь».

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