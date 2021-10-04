Бомжа арестовали за реабилитацию нацизма после сушки одежды на Вечном огне

Его дело переквалифицировали.Городской суд Миасса Челябинской области избрал меру пресечения мужчине без определенного места жительства, которому предъявлено обвинение в реабилитации нацизма за попытку посушить одежду на мемориале «Вечный огонь».
Его дело переквалифицировали.Городской суд Миасса Челябинской области избрал меру пресечения мужчине без определенного места жительства, которому предъявлено обвинение в реабилитации нацизма за попытку посушить одежду на мемориале «Вечный огонь».
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