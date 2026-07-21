Эксперты назвали главных соперников Марин Ле Пен

Основная борьба за пост президента Франции развернется не только вокруг Марин Ле Пен. По мнению экспертов, сразу несколько известных французских политиков способны серьезно осложнить ей путь к Елисейскому дворцу.
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