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Головоломка «спутник» для тренировки памяти и внимания: найдите хотя бы 10 слов

Головоломка «спутник» для тренировки памяти и внимания: найдите хотя бы 10 слов

Эта головоломка не только тренирует память, она заставляет мозг работать и переключает внимание, отвлекая от грустных мыслей.

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