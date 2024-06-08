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Добрый Мир

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Неожиданный скандал в ГосДуме: депутат КПРФ раскритиковал "Единую Россию" и вывел из себя Володина

Неожиданный скандал в ГосДуме: депутат КПРФ раскритиковал "Единую Россию" и вывел из себя Володина

6 ноября 2023 307K прочитали Всем доброго времени суток. Не так давно в ГД прогремел неожиданный скандал: депутат КПРФ раскритиковал "Единую Россию" и вывел из себя Володина.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Продолжение будет- уберут этого депутата, и конец…
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13 час.
warig Рыжаков
Да все нормально в России. Не слушайте либерду. В гейропе уже не так «сладко» как было. Что за привычка ВЕРИТЬ в прекрасную жизнь где либо . Везде есть свои достоинства и недостатки...
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12 час.
ВК
Вад Кук
Правильно он сказал депутатам нужно оправдать свое безделье вот и налетели правду никто не любит
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7 час.

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