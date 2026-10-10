Киев охватила паника: удары супердронов РФ по западу Украины меняют ход СВО

Российские беспилотники, которые стали долетать до западных регионов Украины, имеют преимущество перед ракетными средствами поражения в точности и дешевизне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стало известно, о...
- Стало известно, о...
- Стало известно, о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым