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Возбуждено дело после пропажи вертолета с людьми на Камчатке

Возбуждено дело после пропажи вертолета с людьми на Камчатке

На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи вертолета Ми-8 с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

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