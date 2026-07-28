Московские спортсмены завоевали медали турнира по хоккею на траве

Международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов», который прошел в Минске, завершился для женской сборной России серебряными медалями, а мужская молодежная команда страны заняла третье место.
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