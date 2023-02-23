По словам члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевские власти готовятся к наступлению на Запорожскую область России и концентрируют войска в Днепропетровской области.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевские власти готовятся к наступлению на Запорожскую область России и концентрируют войска в Днепропетровской области.
Свежие комментарии