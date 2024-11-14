31 дело в отношении «наливаек» заведено в Карелии

С 1 сентября 2024 года сотрудники полиции Карелии возбудили 31 дело об административном правонарушении в отношении предприятий общественного питания, торгующих алкоголем в розницу и расположенных в многоквартирных домах и прилегающих на них территориях, сообщает РБК Карелия со ссылкой на министерство промышленности и торговли.
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