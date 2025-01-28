"Отсеивание непослушных детей". Эксперты оценили предложения думцев по борьбе с буллингом

Собеседники amic.ru считают, что улучшения законодательства без правоприменительной практики не дадут эффекта Для борьбы с буллингом в учебных заведениях недостаточно просто принять необходимые законы, крайне важна еще правоприменительная практика, убеждены опрошенные amic.