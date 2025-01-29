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Политика как она есть

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Высказывание Пашиняна в церкви оценили словами «это плод больного ума»

Высказывание Пашиняна в церкви оценили словами «это плод больного ума»

Предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян в среду, 29 января, заявил, что предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви — это «плод больного ума».

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