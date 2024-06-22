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Закон и Порядок

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Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Меня эта новость прямо умилила. Ты ж глянь: прогрессивная, цивилизованная страна Таджикистан, шагающая в ногу со временем, запретила своим дамам на законодательном уровне ношение хиджаба! А также его импорт и продажу.

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