Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервалес 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено42 украинских БПЛА самолетного типа:13 БПЛА – над территорией Брянской области,12 БПЛА – над территорией Калужской области,семь БПЛА – над территорией Курской области,четыре … .
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