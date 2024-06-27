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Губерниев о деле Валиевой: «Мы получили ответы на вопросы? Дедушка там или кто еще? Тренер что-то сказала? Окружение? Нет»

«У Валиевой, с моей точки, безалаберность, вопиющая, преступная халатность. Мы же сейчас от заинтересованных лицо вокруг Валиевой мало что услышали.

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