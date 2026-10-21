Москва и Московская область относятся к йододефицитным регионам. Его нехватка нарушает работу щитовидной железы и может привести к развитию зоба и гипотиреоза, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
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