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6 самых унылых столиц стран Европы

6 самых унылых столиц стран Европы

В какие европейские столицы не хотят возвращаться туристы? Для любой страны её столица является своеобразной визитной карточкой, ведь зачастую туристы, иностранные делегации и командированные начинают свое знакомство с государством именно в главном городе или непременно её посещают.

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