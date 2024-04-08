В Краснодарском крае открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

Василий Топчий

Стихи Владимира ПОДГАЙНОГО Бойцам и командирам, участникам СВО, посвящаю Горькие раны Заживают раны у солдата, Только след останется от них. Мы в могилу отнесли комбата* На шинелях выцветших своих. Командир недрогнувших зениток, Злою пулею убит в бою. Голова – пучок седой из ниток, До последнего он был в строю. Мы зарыли воина лопатой, Будет сон его глубокий тих. Заживают раны у солдата, Горький след останется от них… *Комбат – в данном случае – командир зенитно-артиллерийской батареи.