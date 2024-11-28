Магнитные бури в декабре 2024 года: календарь опасных дат

РЕН ТВ Магнитные бури – это сложные и загадочные явления природы, вызванные вспышками на Солнце. Они способны оказывать значительное влияние на нашу планету, вызывая изменения в работе техники, состоянии здоровья и даже погодных условиях.
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