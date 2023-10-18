Трагедия произошла ночью.25-летний житель России погиб в Таиланде, упав с крыши семиэтажного здания. Его тело с проломленным черепом, сломанными левой рукой и правым бедром было найдено на парковке возле здания.
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