МВД Грузии начало задерживать участников митинга в Тбилиси

Сотрудники грузинского МВД начали проводить задержания участников митинга в Тбилиси. Одна из местных активисток написала, что свыше 400 человек арестованы, еще не менее 300 человек якобы жестоко избиты и подверглись физическому насилию.
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