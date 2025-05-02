Российские пловцы и прыгуны в воду выступят на Универсиаде-2025 в Германии

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). «Пловцы и прыгуны в воду планируют принять участие во Всемирных студенческих играх FISU (Международной федерации университетского спорта).
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