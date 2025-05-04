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NatComms: температура выше 38 градусов усиливает активность сперматозоидов

NatComms: температура выше 38 градусов усиливает активность сперматозоидов

Температура выше 38° по шкале Цельсия заставляет сперматозоиды человека и млекопитающих менять плавные движения на резкие и хаотичные, что является важным фактором для проникновения в яйцеклетку, следует из исследования учёных из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).

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