NatComms: температура выше 38 градусов усиливает активность сперматозоидов

Температура выше 38° по шкале Цельсия заставляет сперматозоиды человека и млекопитающих менять плавные движения на резкие и хаотичные, что является важным фактором для проникновения в яйцеклетку, следует из исследования учёных из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).