Происшествия

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Житель Иркутска поблагодарил сотрудников ГИБДД за спасение его супруги

В Приангарье инспекторы ДПС помогли доставить в больницу женщину, которой требовалось экстренная помощь.

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