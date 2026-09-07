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ИА Регнум

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Расчеты БПЛА «Лис» уничтожили украинские дроны под Курском

Расчеты БПЛА «Лис» уничтожили украинские дроны под Курском

Расчеты дронов-перехватчиков «Лис» группировки войск «Север» уничтожили несколько украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Курской области.

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