Полный текст обращения Владимира Путина к россиянам в ходе инаугурации

Президент подчеркнул, что граждане России подтвердили правильность курса страны Президент России Владимир Путин в ходе инаугурации, после принесения присяги, обратился к жителям страны с обещанием делать все возможное, чтобы беречь государство и служить народу.
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