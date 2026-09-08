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Терапевт Богомолова назвала ходьбу поддержкой для иммунитета

Терапевт Богомолова назвала ходьбу поддержкой для иммунитета

Регулярная ходьба улучшает кровообращение, снижает уровень висцерального жира и помогает организму эффективнее справляться со стрессом, рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Дарья Богомолова, сообщает RT .

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