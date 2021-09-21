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Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы

Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы

Преподаватель истории русской литературы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который продолжил занятие после стрельбы в вузе, назвал свои действия правильными, сообщает портал 59.

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