Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы

Преподаватель истории русской литературы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который продолжил занятие после стрельбы в вузе, назвал свои действия правильными, сообщает портал 59.
Преподаватель истории русской литературы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который продолжил занятие после стрельбы в вузе, назвал свои действия правильными, сообщает портал 59.
Свежие комментарии