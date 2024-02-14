Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по обращению жителей Новосибирской области о нарушении экологических норм при строительстве жилого комплекса

В сети Интернет распространено обращение жителей одного из микрорайонов г. Новосибирска к Председателю СК России, в котором они выражают обеспокоенность состоянием водоема в связи с возможным нарушением экологических норм при застройке расположенного рядом жилого комплекса.
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