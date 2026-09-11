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Карагандинский шахматист вошёл в сборную Казахстана для участия в Олимпиаде

Карагандинский шахматист вошёл в сборную Казахстана для участия в Олимпиаде

17-летний карагандинец Даниял Сапенов впервые в карьере выступит на Всемирной шахматной олимпиаде. Один из главных командных турниров мирового шахматного спорта пройдет с 16 по 27 сентября в Самарканде, передает inKaragandy.

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