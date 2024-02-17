Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Догадин
    Допрыгается эта Америка. Так то Украина может и санкции против Америки ввести.😡Зеленский: США пе...
  • Алекс Сэм
    Да она и в России тоже никому на хрен не нужна.Критик Бабичев за...
  • Дмитрий Шершов
    Ох и доиграемся с ИИ.......РИА Новости: разв...

Хоккеист Овечкин пожелал Мэттьюсу побить его рекорд по голам за сезон в НХЛ

Хоккеист Овечкин пожелал Мэттьюсу побить его рекорд по голам за сезон в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что будет не против, если американский нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс побьет его рекорд результативности по голам за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх