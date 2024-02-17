Хоккеист Овечкин пожелал Мэттьюсу побить его рекорд по голам за сезон в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что будет не против, если американский нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс побьет его рекорд результативности по голам за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).