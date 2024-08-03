Я видела любовь ромашек: Под веткой яблони они Среди порхающих букашек, Головки нежные склонив, О чем-то трепетно шептались, Поддавшись воле ветерка, И даже нежно целовались - Он их подталкивал слегка.
Я видела любовь ромашек... (Ирина Абрамова)
Комментарии
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Ирина Абрамова
Елена, исправьте,пожалуйста, на "головки белые склонив"
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16 час.
Елена НН
пусть будут нежные головки, ромашки это солнышки, они желтые с белыми ресничками
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2 час.
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