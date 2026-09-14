Житель Бора собрал дома арсенал: 35 патронов и самодельные пистолеты

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Борского района. Мужчину подозревают в том, что он самостоятельно изготавливал оружие и боеприпасы для собственных нужд.
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