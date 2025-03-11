Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Обойдутся»: в Азербайджане передумали экстрадировать в Россию «золотую судью»

«Обойдутся»: в Азербайджане передумали экстрадировать в Россию «золотую судью»

БлокнотРУ Азербайджан не станет экстрадировать в Россию так называемую «золотую судью» Елену Хахалеву, - сообщает азербайджанское агентство АPA со ссылкой на адвоката задержанной Шахла Гумбатова.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
А кто даст такую команду ?
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9 час.
Иван Щукин
Действительно!
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8 час.
В К
👍
Ответить
3 час.
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