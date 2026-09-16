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Двойное предательство и триумф на Netflix: Как в 70 лет живёт актриса Марина Шиманская, брошенная мужем в Испании

Двойное предательство и триумф на Netflix: Как в 70 лет живёт актриса Марина Шиманская, брошенная мужем в Испании

В начале 1980-х годов Марина Шиманская стала одной из самых ярких и узнаваемых актрис советского экрана.

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