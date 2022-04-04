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На Камчатке буксиры Тихоокеанского флота оказали помощь по швартовке танкера с топливом в сложных погодных условиях

На Камчатке буксиры Тихоокеанского флота оказали помощь по швартовке танкера с топливом в сложных погодных условиях

Экипажи РБ-260 и РБ-217 выполнили сложнейшие операции подхода танкера «Остров Сахалин» к топливному разгрузочному терминалу тепловой станции в акватории Авачинской бухты.

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