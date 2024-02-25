Одна из самых горячих точек. В Запорожской области сообщили об ожесточенных боях в центре Работино

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в центре села Работино в Запорожской области идут активные бои, ВСУ продолжают сопротивление, активно используя БПЛА, но инициатива находится за российскими военными.
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