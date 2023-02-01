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Кононов об отставке из «Арсенала»: «Надо было создавать новый боеспособный коллектив. Времени у меня было мало – всего месяц»

Олег Кононов высказался о своем увольнении с поста главного тренера тульского «Арсенала». — «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды.

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