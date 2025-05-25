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Адлер Сегодня

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🏆 В Сириусе стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК

🏆 В Сириусе стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» На федеральной территории Сириус открылся масштабный спортивный праздник для студентов со всей России.

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