Источник со ссылкой на очевидцев сообщил, что всего за несколько дней в Россию прорвались более 17 тысяч таджичек.
БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТАДЖИЧЕК ПРОРВАЛИСЬ В РОССИЮ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ЗАКОНА: НА ГРАНИЦЕ АЖИОТАЖ
Комментарии
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Ольга Леухина
Почему на поражение не стреляют? Кто пропустил!? Тот предатель! Или это фейк? Или продуманная акция таджикской власти! Подарок на вчерашний день пограничника? Сколько ещё можно тянуть с решением мигрантской проблемы? О чем думает правительство? У поляков никто не прорывается через границу. У Лукашенко тоже.
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1 час.
Ольга Леухина
Если это не фейк, то явно - подстава. А под тряпками - мужики с оружием.
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1 час.
Балу -
И какого хера их сюда пускают?... Мало нам тех, которые здесь уже задолбали своей дикостью?...
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1 час.
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