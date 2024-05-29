БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТАДЖИЧЕК ПРОРВАЛИСЬ В РОССИЮ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ЗАКОНА: НА ГРАНИЦЕ АЖИОТАЖ

Ольга Леухина

Почему на поражение не стреляют? Кто пропустил!? Тот предатель! Или это фейк? Или продуманная акция таджикской власти! Подарок на вчерашний день пограничника? Сколько ещё можно тянуть с решением мигрантской проблемы? О чем думает правительство? У поляков никто не прорывается через границу. У Лукашенко тоже.