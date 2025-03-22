Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Главная проблема стареющих людей: цитата из интервью Юрия Яковлева.

Главная проблема стареющих людей: цитата из интервью Юрия Яковлева.

У меня был знакомый, который встретил необычную женщину. Нет, сначала он отремонтировал свою однушку, которая досталась ему в наследство и продал ее.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Когда  всё  вокруг  *не  нравится* ,  всё  раздражает  -  это  от  тяжелого  внутреннего  невроза  ,  внутренней злости ...Это  пакость  ,  а  не  люди...Они  ничего  не  могут  ценить  ,  полюбить...У  меня  старая  соседка  такая  пакость  :  все  всем  видит  плохое  ,  а  не  хорошее  !  ***Например  ,  поставили  нам  на  площадке  новую  сберегающую  лампу  ,  которая  загорается  на  пару  сек  только  от  ходьбы  жильцов...Я  радуюсь  ,  что  поставили  эту  лампу...  Ведь  у  нас  вообще  ,  было  темно  на  площадке  !  А  соседка  злиться  на  новую  лампу  и  ЖЭК за  то  ,  что  лампа  не  загорается  от  легкого  шороха  ,  и  надо  топнуть  ногой  ,  чтобы  лампа   загорелась..Во  всем  соседка  видит  негатив .
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12 час.
Людмила Фирстова
Владимир, это такой тип людей, им никогда и ничего не нравится, им не угодишь ничем! А с возрастом это негативное отношение проявляется сильнее... Ужасные люди, сами живут в постоянном стрессе и другим не дают радоваться жизни. Про таких людей говорят , что они токсичные...
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7 час.
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