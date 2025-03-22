Главная проблема стареющих людей: цитата из интервью Юрия Яковлева.

ВА

Владимир Акулов

Когда всё вокруг *не нравится* , всё раздражает - это от тяжелого внутреннего невроза , внутренней злости ...Это пакость , а не люди...Они ничего не могут ценить , полюбить...У меня старая соседка такая пакость : все всем видит плохое , а не хорошее ! ***Например , поставили нам на площадке новую сберегающую лампу , которая загорается на пару сек только от ходьбы жильцов...Я радуюсь , что поставили эту лампу... Ведь у нас вообще , было темно на площадке ! А соседка злиться на новую лампу и ЖЭК за то , что лампа не загорается от легкого шороха , и надо топнуть ногой , чтобы лампа загорелась..Во всем соседка видит негатив .