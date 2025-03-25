Петербуржцы ломают кости, падая с электросамокатов. За последние сутки минимум два десятка горожан обратились к врачам.
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Петербуржцы ломают кости, падая с электросамокатов. За последние сутки минимум два десятка горожан обратились к врачам.