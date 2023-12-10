Стоимость билетов в Эрмитаж вырастет: директор музея призвал ориентироваться на мировые цены

Рассказываем о том, вырастет ли стоимость билетов в Эрмитаж.Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что стоимость билетов во всемирно известный музей может быть пересмотрена в следующем году.
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