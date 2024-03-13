Церемония открытия Summer Game Fest 2024 пройдёт в ночь на 8 июня — первые подробности главного игрового шоу летаПосле окончательной отмены E3 главным игровым шоу лета стал запущенный несколько лет назад Джеффом Кейли (Geoff Keighley) фестиваль Summer Game Fest.
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