Церемония открытия Summer Game Fest 2024 пройдёт в ночь на 8 июня — первые подробности главного игрового шоу летаПосле окончательной отмены E3 главным игровым шоу лета стал запущенный несколько лет назад Джеффом Кейли (Geoff Keighley) фестиваль Summer Game Fest.