"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского

2 октября 1926 года военный диктатор Польши Юзеф Пилсудский официально стал премьером страны. Это стало началом "режима санации" (буквально – "оздоровления"), который сохранялся вплоть до начала Второй мировой войны .
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