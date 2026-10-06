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"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского

"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского

2 октября 1926 года военный диктатор Польши Юзеф Пилсудский официально стал премьером страны. Это стало началом "режима санации" (буквально – "оздоровления"), который сохранялся вплоть до начала Второй мировой войны .

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