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Царьград

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А торговать на рынке: власти рассказали о правах мигрантов

А торговать на рынке: власти рассказали о правах мигрантов

Мигранты в Перми: торговать на рынке нельзя? Разбираемся в новом указе.После подписания губернатором Дмитрием Махониным указа, запрещающего мигрантам с патентами работать в девяти сферах, в том числе в розничной торговле в неспециализированных магазинах, возник вопрос: означает ли это, что иностранцам в Пермском крае теперь запрещено торговать на рынках? Как пишет "59.

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