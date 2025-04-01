А торговать на рынке: власти рассказали о правах мигрантов

Мигранты в Перми: торговать на рынке нельзя? Разбираемся в новом указе.После подписания губернатором Дмитрием Махониным указа, запрещающего мигрантам с патентами работать в девяти сферах, в том числе в розничной торговле в неспециализированных магазинах, возник вопрос: означает ли это, что иностранцам в Пермском крае теперь запрещено торговать на рынках? Как пишет "59.