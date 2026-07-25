Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

Военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации. «Суть идеи заключается в очень простой инициативе: ввести традицию давать новым кораблям имена героев специальной военной операции», — цитирует его информационная служба «Вести».
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