Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

Проблема ожирения стоит перед человечеством не одно десятилетие. Миллионы людей по всему миру безуспешно пытаются сбросить лишний вес с помощью диет, физических упражнений и различных биологических добавок.
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