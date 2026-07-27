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Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

Проблема ожирения стоит перед человечеством не одно десятилетие. Миллионы людей по всему миру безуспешно пытаются сбросить лишний вес с помощью диет, физических упражнений и различных биологических добавок.

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