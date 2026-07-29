autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

В Формуле 1 подтвердили, что финал сезона может пройти не в Абу-Даби

Getty Images/Red Bull ContentpoolПрезидент и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил, что руководство чемпионата готовится к возможному переносу заключительных этапов сезона из Катара и Абу-Даби в Европу, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии