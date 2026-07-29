В Формуле 1 подтвердили, что финал сезона может пройти не в Абу-Даби

Getty Images/Red Bull ContentpoolПрезидент и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил, что руководство чемпионата готовится к возможному переносу заключительных этапов сезона из Катара и Абу-Даби в Европу, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется.