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МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстон Динамо»

В регулярном чемпионате МЛС « Интер Майами » Лионеля Месси примет « Коламбус », « Атланта » Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Филадельфией», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится дома с «Хьюстон Динамо».

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