Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз»

В канун Нового года по доброй традиции сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с представителями Общественного совета и Совета ветеранов посетили подшефное учреждение МБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» городского округа Пушкино Московской области.